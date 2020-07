Gesprek tussen SP.A-voorzitter Rousseau en drie regeringsvormers afgelopen: "Het is niet gelukt, het is niet mislukt"

De SP.A-voorzitter had op een nieuw gesprek aangedrongen met de drie partijvoorzitters-regeringsvormers. Maar ook dat gesprek van deze morgen heeft nog geen doorbraak opgeleverd. "Tegenover de pers kiezen ze voor discretie. Het is niet mislukt, maar het is ook niet gelukt. Dat is het weinige commentaar dat we konden opvangen", zegt VRT-Wetstraatjournalist Johny Vansevenant. "De gesprekken tussen SP.A en de drie voorzitters gaan wel door. Ze willen nu alle lekken vermijden. Er is dus nog hoop, maar eenvoudig is het blijkbaar niet."

Nochtans zou Rousseau misschien wel punten kunnen scoren. "Hij zou de man kunnen zijn die het mee mogelijk maakt dat er na zo'n lange formatie eindelijk een regering komt. Maar het ligt binnen de SP.A bijzonder moeilijk. De vrees is dat ze op korte termijn wel punten zouden kunnen pakken, maar dat het op langere termijn moeilijker gaat worden om met partijen te regeren die sociaal helemaal anders liggen. Als jonge voorzitter moet Rousseau zien dat hij al zijn troepen meekrijgt. Dat proces is nu gaande", analyseert VRT-Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt. Bovendien regeert nog altijd het wantrouwen tussen de onderhandelaars onderling.