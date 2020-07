Geweld Brusselse brandweer neemt toe: agressie wordt niet altijd gerapporteerd

In 2018 waren er 31 klachten, vorig jaar 43. Al ligt dat cijfer waarschijnlijk nog hoger, want niet elke hulpverlener dient een klacht in. Dat merken ze ook in de brandweerzone Vlaams-Brabant West: "Er is zeker en vast agressie, meer verbale agressie en af en toe ook wel eens fysieke agressie", zegt woordvoerder Alain Habils. "Maar niet iedereen doet daar iets mee omdat je als hulpverlener vaak liever de situatie ontmijnt dan die laat escaleren. Je moet er dan de politie bijhalen, klacht indienen enzovoort. Het is vaak een heel gedoe en dan moet je ook nog voorzichtig zijn met represailles. Dus onze mensen denken eerst wel langer na voor ze zo iets doen."