Heeft het wetenschappelijk onderzoek te lijden onder de coronacrisis? "COVID-19 heeft alles op zijn kop gezet"

Maar zeker dat laatste is overboord gegooid, en Jorens geeft in dat verband het voorbeeld van hydroxychloroquine, een middel tegen malaria waarvan velen dachten dat het ook zou helpen tegen COVID-19. "Maar het had bijwerkingen - hartproblemen - en er trad ook resistentie op." Desondanks ontstond er fake news over, zegt Jorens, en is dat mee verspreid door wereldleiders als Donald Trump of Emmanuel Macron.

Dus, vraagt Jorens zich af, "Waarvoor moeten we kiezen? Ongecontroleerde vrijheid om onze data op het internet te publiceren? Of stiptiheid in de wetenschap?" Hij kiest voor dat laatste. Want wetenschap, zo zegt hij, is gebaseerd op "ethische principes, hard werken, een goede controlegroep en veel geduld".