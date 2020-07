Herentals verplicht mondmasker op markten

Wie naar de markt gaat in Herentals, zal voortaan een mondmasker moeten dragen. Dat heeft het stadsbestuur beslist. “Op sommige stukken kunnen we geen anderhalve meter afstand garanderen”, zegt burgemeester van Mien Van Olmen (CD&V). Het dragen van een mondmasker is verplicht voor zowel de vrijdagmarkt als voor de zondagsmarkt.