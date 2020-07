Chahid (13) en Amira (11) wonen in de schaduw van Umicore in Hoboken: "Ik ben een mens en wil geen metaal in mijn bloed"

Amira vindt het vooral niet fijn dat af en toe brand uitbreekt bij Umicore. "Dan kunnen we hier niet blijven, dan moeten we elders heen en dat is niet zo fijn", zegt ze. Ook zij heeft het over stof: "Als we gaan spelen is er altijd stof en zijn onze handen zwart. We moeten het huis vaker opruimen en als we onze hand op iets leggen, dan is die zwart."