Welke rol spelen microdruppeltjes die in de lucht blijven hangen bij de verspreiding van het coronavirus? 

Not airborne, "niet via de lucht", zo klonk het in maart nog bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de verspreiding van het coronavirus. In juni nuanceerde de WHO: het virus kán zich verspreiden via de lucht, maar er zijn onvoldoende bewijzen dat aerosolen of microdruppels een belangrijke rol spelen bij de verspreiding.

Afgelopen weekend lekte een nog niet gepubliceerde brief uit die meer dan tweehonderd internationale wetenschappers uit 32 landen hadden ingestuurd naar het medisch tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Ze vinden dat de WHO aerosolen ernstiger moet nemen. Het coronavirus verspreidt zich namelijk ook via nevels en dampen in de lucht en niet alleen via rondvliegende druppels van besmette mensen die hoesten, niezen of praten.