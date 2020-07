Hoge Gezondheidsraad wil dat mondmaskers toch verplicht worden in winkels

Hoe kun je mondmaskers in de praktijk verplichten? Door een politieman voor de deur van elke winkel te plaatsen? Het was één van de argumenten waarmee federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een verplichting van tafel veegde. Ze denkt ook dat maskers voor een vals gevoel van veiligheid zorgen.

Nochtans pleitten de experten en virologen de voorbije weken nagenoeg unaniem voor zo'n verplichting. Een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad zal de discussie - die nooit helemaal weg was - ongetwijfeld nieuw leven inblazen. De Hoge Gezondheidsraad is zowat het hoogste adviesorgaan in dit land als het over volksgezondheid gaat, en er zetelen tientallen van de meest vooraanstaande wetenschappers van dit land in.

Volgens HGR-expert Nicolas Van Larebeke, in De Ochtend op Radio 1, is het advies ingegeven door de angst voor een tweede golf. "We stellen ook vast dat een deel van de bevolking zich gedraagt op een manier die het risico op een tweede golf doet toenemen", zegt hij. Lees: ze staan te dicht op elkaar in winkels, en zonder mondmasker bovendien.