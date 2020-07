Een hoofddoekenverbod op neutrale plaatsen beschermt net de hoofddoek

De levensbeschouwelijke neutraliteit die op sommige plekken wordt nagestreefd is niet gericht tegen de islam, nergens in ons land is een “hoofddoekenverbod” van kracht. Het neutraliteitsgebod viseert alle overtuigingen die omwille van hun specifieke aard een schijn van partijdigheid kunnen creëren.

In 2017 werd een politieagent op het matje geroepen omdat hij een kruisvaardersembleem op zijn uniform droeg. In hetzelfde jaar werd een foto verwijderd uit een brochure van De Brakke Grond waarop een ambtenaar een T-shirt droeg van het Anti-Fascist Network. Net als een hoofddoek is een dergelijk T-shirt niet zomaar een stukje stof.

Daar heeft Bachiri alvast gelijk in. Zoals ze zelf schrijft is haar hoofddoek de “fysieke voorstelling van haar islamitische geloofsovertuiging”. Het geeft uitdrukking aan een hele reeks religieuze opvattingen waarvan sommigen op zijn minst controversieel zijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was in de zaak van Dahlab versus Zwitserland bijvoorbeeld van mening dat de hoofddoek: “moeilijk met het principe van gendergelijkheid samengaat” en dat het “niet zonder meer kan worden ontkend dat het dragen van de hoofddoek een soort proselitisch effect kan hebben.”

Het maakt dus weinig uit of men de hoofddoek vrijwillig draagt of niet met de intentie om te bekeren. Zoals ik elders reeds uitvoerig heb uitgelegd kunnen dergelijke tekens uitgerekend door hun levensbeschouwelijke betekenis ook een vrijheidsbelemmerend effect hebben. Een meisje dat uitgehuwelijkt dreigt te worden bewijzen we dan ook geen dienst indien ze hulp moet zoeken bij een politieagente die een hoofddoek draagt.

Uitgerekend daar waar we de vrijheid van anderen moeten garanderen, met name aan het overheidsloket en in de officiële school, is het van belang dat we dat effect vermijden. Daarom moeten we die tekens weren. We mogen niet uit het oog verliezen dat de grondrechten in de liberale rechtsstaat van het grootste belang zijn voor de meest kwetsbaren. In een recente bijdrage voor het Humanistisch Verbond maakt Prof. Johan Braeckman ons daar nog attent op wanneer hij focust op het lot van ex-moslima’s.

(lees verder onder de foto)