Hooggerechtshof in de VS geeft gerecht toegang tot belastingaangiften van president Trump, het Congres krijgt die niet

Dat heeft nu geoordeeld dat de accountants van Trump die belastingaangiftes en andere financiële informatie moeten laten inkijken door de aanklager in New York. Die procedure zal echter nog wat tijd in beslag nemen en het is niet zo dat al die gegevens publiek moeten worden gemaakt, wel moeten ze worden bekendgemaakt aan de aanklager in New York, maar ongetwijfeld zullen daar wel details van uitlekken.

In een tweede stemming besliste het Hooggerechtshof evenwel dat de commissies van het parlement de financiële gegevens van Trump nog niet mogen inkijken. Daar vangt het Congres dus bot. Opvallend: in beide uitspraken stemden Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, de twee opperrechters die door Trump werden benoemd, met de meerderheid, dus een keer gingen ze tegen de president in.