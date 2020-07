Genks planetarium-expert deelt zijn fascinatie: "Kijk eens de hele nacht naar boven, erg relaxerend"  

Johan Gijsenbergs is niet vaak in het land. Voor zijn werk woont hij nu in Duitsland, maar daarvoor ook al in Bangkok en Amsterdam. Vandaag is hij in het Molenvijverpark in Genk, waar zijn zonnewijzers staan. Hij legt graag uit waarom hij ze zo bijzonder vindt. "Zonnewijzers bestonden al eeuwen voor we de tijd op onze smartphone konden aflezen. Ze zijn erg belangrijk voor de sterrenkunde. Om het heelal te begrijpen moet je tijd als een extra dimensie zien, zoals lengte, breedte en diepte. Het is als een afstand in de tijd. Iets dat loopt en verloopt."