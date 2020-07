Kermis Turnhout gaat deze zomer niet door

Hoewel kermissen in principe opnieuw toegelaten zijn, heeft Turnhout beslist om zijn jaarlijkse kermis eind augustus niet te laten doorgaan. Die beslissing kwam er na negatief advies van zowel de brandweer en de politie als de veiligheidscel rond corona in Turnhout.

“Enerzijds is Turnhout kermis is één van de topkermissen voor de foorkramers. Dat de kermis niet doorgaat is ook voor hen een financiële domper”, zegt schepen voor Foren Francis Stijnen (CD&V). “Anderzijds was er ook veel begrip dat de gezondheid en de veiligheid moet primeren.”

Op de kermis in Turnhout staan normaal 70 foorkramers.