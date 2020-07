Leuven plaatst individuele waterzuivering voor afgelegen huizen

"Mensen moeten in zo een geval in principe zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater", weet schepen Dirk Vansina. "Maar in sommige gemeenten komt de rioolbeheerder tussen. De stad Leuven neemt haar verantwoordelijkheid op en geeft eigenaars van een huis in een straat zonder riolering, zo’n 70 woningen, de kans om in te stappen in een gezamenlijk project", gaat de schepen verder.