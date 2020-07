Leuvense zaterdagmarkt vanaf 11 juli weer compleet

"We zetten de kramen ver genoeg uit elkaar, zo blijft het veilig voor marktkramers en bezoekers", licht schepen van handel Johan Geleyns toe. "Enkel losse kramen, zoals de brocanterie, kunnen nog niet geplaatst worden. Door de zaterdagmarkt te spreiden over de Brusselsestraat en de Grote Markt is er voldoende afstand. Een mondmasker dragen is daarom niet verplicht op deze markt", aldus de schepen. De mondmaskerplicht geldt wel voor de vrijdagmarkt op het Ladeuzeplein en voor de zaterdagmarkt in Heverlee. Daar staan de kramen noodgedwongen dichter bij elkaar.