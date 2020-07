Liveblog: Opnieuw woelige nacht in Belgrado, kinderopvang moet pas sluiten bij twee besmettingen 

Het is nu zeker: wie naar ons land komt of terugkeert uit corona-risicogebied, moet verplicht in quarantaine. Dat heeft het Vlaams Parlement gisteravond beslist. Wie dat niet doet, kan daar een fikse geldboete voor krijgen tot 4000 euro.

Er komt dus een lijst of kaart met een kleur per land, regio en stad. Bij groen is er geen risico, bij oranje moet u opletten en zijn bij terugkeer een test en een vrijwillige quarantaine aanbevolen. Bij rood zijn een coronatest en quarantaine verplicht.

Viroloog Steven Van Gucht vindt het goed dat toeristen via de kleuren op een lijst of kaart permanent kunnen zien waar het veilig is om naartoe te reizen. Maar het belangijkste, ook in groene zones, is hoe we ons zelf gedragen, zei Van Gucht in "Terzake".