Lokale evenementen afgelast in Wevelgem na nieuwe corona-uitbraak

De gemeente Wevelgem staat momenteel op de 3de plaats van alle Belgische gemeenten wat het aantal nieuwe besmettingen betreft. De laatste 7 dagen waren er 13 coronabesmettingen in de gemeente. De meeste besmettingen zijn vastgesteld in deelgemeente Moorsele. Daarom heeft burgemeester Jan Seynhaeve van Wevelgem beslist enkele evenementen af te gelasten: "Wij bellen naar dokters om te weten hoeveel besmettingen er zijn in de deelgemeentes. Via Sciensano krijgen we die cijfers niet. We kunnen wel zeggen dat drie vierde van de besmettingen uit Moorsele komen. Het is toch één deelgemeente waar het wat geconcentreerd is."