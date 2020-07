Man die bewakingsagent duw gaf na winkelkardiscussie in Koksijde is opgepakt

De bewakingsagent viel na een duw van een klant uit Koksijde op zijn achterhoofd. Hij was zwaargewond en moest naar het ziekenhuis. Nadat de bewakingsagent gevallen was, beweerde de klant aan omstaanders dat hij zijn gegevens had achtergelaten bij het winkelpersoneel, maar dat klopte niet. Hij was 2 dagen spoorloos, maar is nu dus opgepakt. Hij zal in Veurne voor de rechter moeten komen.