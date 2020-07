Mensen vinden langzaam maar zeker de weg weer naar de bioscoop: "Regen heeft zeker geholpen"

Michael De Geynst van UGC Antwerpen is tevreden, zowel over het langzaam maar zeker stijgend aantal bezoekers als over de manier waarop het publiek de coronamaatregelen volgt. "We hebben geen enkel conflict gehad met het publiek", zegt hij. "Iedereen heeft zich zonder problemen gehouden aan de afspraak om afstand te houden en een mondmasker op te zetten."

De coronamaatregelen voor een bioscoopbezoek begint voor UGC bij je thuis. Er wordt gevraagd om online te reserveren, want de zaalcapaciteit is herleid tot 30%. Op die manier kan er voldoende vrije ruimte gehouden worden tussen de verschillende bubbels. Je ticket haal je af aan de kassa en dan ga je rechtstreeks naar de zaal. Voor de film begint worden alle coronamaatregelen nog eens geprojecteerd op het scherm.