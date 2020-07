Na spijt over kolonisatie: Congolese president Thisekedi op bezoek bij koning Filip en premier Wilmès

In zijn toespraak voor de viering van de onafhankelijkheid had Tshisekedi gevraagd dat Belgen én Congolezen samen de geschiedenis van de kolonisatie zouden herschrijven. Volgens Cheikfitanews is er tijdens de ontmoeting van Wilmès en Tshisekedi ook gesproken over de vorming van een gemeenschappelijke, paritair samengestelde commissie van historici die de geschiedenis van de kolonisatie zal bestuderen en naar jongeren vertalen.

Félix Tshisekedi noemde ons land in zijn toespraak ook "zijn andere Congo", omdat hij hier dertig jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Hij werd in januari 2019 uitgeroepen tot nieuwe president, na omstreden verkiezingen. Tshisekedi moet als nu als president ook samenwerken met de partij van de voormalige president Kabila. Die heeft een meerderheid in het parlement. De samenwerking verloopt moeizaam.

De spanningen tussen de twee groepen zijn de laatste tijd nog opgelopen. Verschillende betogingen van aanhangers van de president zijn verboden. De invloedrijke aartsbisschop van Kinshasa heeft ook al aangekondigd dat de komende periode "moeilijk" wordt. Hij riep de Congolezen op om zich klaar te houden voor een grote mobilisatie. De katholieke kerk in Congo zegt dat de aanhangers van ex-president Kabila arrogant zijn, en elke vorm van verandering tegenhouden.