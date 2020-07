Nieuw wijndomein in Geraardsbergen heeft al 11 wijnsoorten: "Vier ervan zijn genoemd naar onze zonen"

De regen in België op dit moment is wel niet zo goed: "Onze druiven zijn eigenlijk niet content met de regen. De wortels gaan heel diep en de druivenplant zoekt zijn water sowieso. Te veel regen is schadelijk, want druivelaars zijn gevoelig voor schimmel", zegt Karl.

Het domein ligt in Ophasselt bij Geraardsbergen, in de Vlaamse Ardennen. Het is iets meer dan een hectare groot en heeft ongeveer 4.500 wijnstokken. De wijnen worden gemaakt volgens het principe van de biologische wijnbouw.