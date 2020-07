Na 3 jaar werken en testen: nieuwe Brigandsbrug over kanaal in Ingelmunster officieel geopend

Door de werken aan de nieuwe brug over het kanaal moesten heel wat Ingelmunstenaren omrijden. Maar dat is na 3 jaar voorbij. "Brigands: zo worden wij heel vaak genoemd", zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). "Het is leuk om nu ook een brug naar onze roepnaam te vernoemen."

"De brug is 286 meter lang en dat is echt niet niets", zegt Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. "Dit is een uniek stuk. We hebben de brug zo lang gemaakt, om het beter in het straatbeeld en de omgeving te doen passen. Tegelijk overbruggen we het kanaal en rivier De Mandel. Het is een mooie landmark voor Ingelmunster en de hele regio."