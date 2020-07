Nieuwe generatie "influencers" op kamp in Genk

Een kook- of knutseldriedaagse was dit jaar een no-go voor de 13-jarige Toon Poelmans uit Genk. “Wie nu kiest voor een influencerkamp positioneert zich in het midden van de actualiteit”, vindt de jongen. “Mijn generatie groeit er mee op en is er haast dag en nacht mee bezig. Zelf ben ik nog geen actieve vlogger, maar leren werken aan mijn vaardigheden op sociale media kan nooit kwaad. Het zal later in veel jobs van pas komen.”