Onderzoekers KU Leuven selecteren kandidaat-vaccin na maandenlang onderzoek bij hamsters

Dat één dosis volstaat, kan op termijn belangrijk zijn. "Hoe meer injecties je nodig hebt, hoe meer vaccin je moet produceren. Als je mensen twee of drie keer moet injecteren, dan is dat ook logistiek veel moeilijker."

Of het vaccin ook langdurig bescherming biedt, is nog duidelijk. "Dat zullen we pas over enkele maanden kunnen vertellen", zegt Neyts. "Ons onderzoek loopt nog niet lang genoeg om daar al zekerheid over te hebben. We zijn wel hoopvol, want we zien een heel krachtige reactie van het immuunsysteem."

Het afweersysteem van de hamsters ging na de vaccinatie ook niet in "overdrive". Dat is belangrijk, want een overactief immuunsysteem ligt aan de basis van veel complicaties bij COVID-patiënten.

Het gaat dus om een zeer veelbelovend vaccin, met enkele zeer positieve eigenschappen. Het lijkt bij de hamsters ook erg veilig.