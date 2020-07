Opening bezoekerscentrum Lam Gods uitgesteld naar maart volgend jaar

Maar volgens rector Ludo Collin van de Sint-Baafskathedraal is het vooral toeristisch interessanter om het bezoekerscentrum in de lente te openen in plaats van in de winter. Ook het feit dat het Van Eyckjaar is verlengd tot de zomer van 2021 speelt mee, aldus de rector. Door de vertragingen zal ook de restauratie van de laatste zeven panelen later starten. Die zullen nu niet volgend jaar maar pas in 2022 opnieuw verhuizen naar het restauratieatelier. Dan zullen de zeven bovenste panelen van de binnenkant gerestaureerd worden.