Organisator Vakantiesalon failliet: “Beurzen hebben dringend nood aan perspectief”

“Het duurt zo’n drie tot vier maanden om zo’n beurs voor te bereiden. We willen dus nu graag weten wanneer we weer kunnen beginnen.” Easyfairs dringt dan ook aan bij de regering om snel een beslissing te nemen. “Grote beursorganisatoren verlaten Antwerp Expo om naar Nederland te gaan. Daar mogen beurzen vanaf 1 september opnieuw plaatsvinden. Dat is ook het geval voor Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.”

De onduidelijkheid zorgt voor frustratie bij de organisatoren. “Als laatste redmiddel zijn we met de beurzensector de juridische kant opgegaan en hebben we de regering in kortgeding gedagvaard. We zijn ook naar de Raad van State getrokken.” Donderdag horen ze of hun klacht behandeld wordt.