Pakjes ophalen in Mechelen via pakjesautomaat: "We leveren nu op "slipper-afstand""

Via je smartphone krijg je een melding als je in de buurt komt van een pakjesautomaat."Je kan bij een bestelling kiezen om het pakje te laten leveren in de automaat", zegt Catherine Baets. Als je voorbij de locker komt, zal je via een app de vraag krijgen of je het pakje wil ophalen. Als je het pakje effectief wil afhalen, springt de locker open. De lockers zijn 24/7 beschikbaar."