Tervuren lust McDonald's niet: al 1.100 handtekeningen tegen komst nieuw restaurant

Ondertussen hebben al zo'n 1.100 mensen de online petitie ondertekend. Het nieuwe restaurant van de fastfoodketen zou op de Leuvensesteenweg komen, net naast supermarkt Carrefour. In de buurt liggen ook vier scholen, waaronder de British School of Brussels met meer dan 1.000 leerlingen.

"McDonald's biedt niet de meest gezonde voeding aan", vindt Maurits Wesseling, de voorzitter van het oudercomité van de British School. Hij vreest ook voor veel extra verkeer in de omgeving van de school. "Voor ons in de verkeersveiligheid en de drukte het belangrijkste. Er komt bijzonder veel verkeer langs die Leuvensesteenweg, en als daar nog eens extra druk op komt te staan vanwege een fastfoodrestaurant, is dat een enorm probleem. Zeker omdat er heel veel kinderen die steenweg oversteken, en dat zijn de zwakke verkeersgebruikers."