De Hoge Gezondheidsraad vraagt de overheid om het dragen van mondmaskers in winkels te verplichten. De risicopatiënten steunen die oproep. Twee risicopatiënten getuigen in "Terzake" over hoe ze omgaan met de coronacrisis. Wie bijvoorbeeld een hart- of longaandoening heeft, voelde zich prima bij de lockdown. Dat veilige gevoel is voorbij.