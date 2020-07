De coronacrisis leidt tot een slabakkende economie en dat is ook slecht nieuws voor schoolverlaters. Zij hopen op een eerste job, maar nu is het extra moeilijk om aan de bak te komen. In Gent hebben de stad en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling samen een popup-jobkantoor geopend om jongeren op weg te helpen.