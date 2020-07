Standbeeld van Melania Trump in haar geboortedorp in Slovenië gaat op Amerikaanse feestdag in vlammen op

Precies een jaar later schiet nog weinig over van het standbeeld. Op 4 juli jongstleden hebben onbekenden het in brand gestoken waardoor het helemaal is vernield. Een dag later liet Downey het al verwijderen. "Ik wil weten wie dit heeft gedaan", zegt de kunstenaar die hoopte dat het beeld een dialoog op gang zou brengen over de politieke situatie in de VS door de nadruk te leggen op het feit dat Melania Trump zelf een immigrant is die nu is getrouwd met een man die migratie wil terugdringen.