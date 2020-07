Meer vraag naar inwonende zorgverleners: "Vaak Roemenen die geen Nederlands kennen"

De rusthuizen hebben het moeilijk gehad tijdens de coronacrisis en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Heel wat mensen willen hun ouders uit het rusthuis halen en hen veilig en langer thuis laten wonen. Maar omdat het vaak gaat om mensen die verzorging nodig hebben, is dat niet zo gemakkelijk. Care-Fully, een bedrijf dat gevestigd is in Paal, in Beringen, komt met een oplossing. Zij recruteren en begeleiden zorgverleners die bij de bejaarden en hulpbehoevenden gaan inwonen. "Je kan het vergelijken met een au pair", vertelt Julie De Mol van Care-Fully. "Maar wij werken meestal samen met zorgverleners tussen de 40 en 65 jaar. Dat is vaak een betere match met de zorgbehoevenden."