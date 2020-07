Vakbonden en werkgevers tevreden met verplichting mondmaskers: "Klinkende overwinning, maar verbaasd over timing"

Ondernemersorganisatie Unizo is een beetje verbaasd over de timing van de beslissing, maar verwelkomt de duidelijkheid. "Als dit een probleem was geweest, had men dit ook van in het begin kunnen doen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.



Tegelijk benadrukt hij er geen problemen mee te hebben om deze nieuwe maatregel toe te passen indien er voldoende aanwijzingen zijn dat dit het risico op een nieuwe coronagolf kan beperken. De beslissing heeft bovendien als voordeel dat er nu eindelijk duidelijkheid is, vervolgt Van Assche. "We hopen nu wel dat de burger voldoende burgerzin heeft" om effectief een mondmasker te dragen "zodat winkeliers dit niet zelf moeten afdwingen", luidt het tot slot.