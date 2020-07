Hotelier uit Middelkerke geneest van coronavirus en werkt nu helemaal alleen in zijn hotel: "Ik ben moe, maar het gaat"

In april sloot Jan Simons zijn hotel in Middelkerke. Hij wilde zijn steentje bijdrage in de strijd tegen het coronavirus. Hij ging als verpleger werken in Sint-Trudo, het ziekenhuis in Sint-Truiden dat zwaar getroffen was door de besmetting.

"Ik heb vroeger 6 jaar in dat ziekenhuis gewerkt. Na 2 dagen had ik de job weer in de vingers. Maar het was vooral emotioneel erg zwaar. In de 2e week kreeg ik dan ook nog symptomen van corona. Na een test bleek ik positief te zijn."

Sinds enkele weken is hotel Belle Dune weer open. Jan voelt zich nog altijd niet 100 procent in orde, maar hij klaagt niet. "Ik ben snel moe, want ik sta er helemaal alleen voor. Ik heb mijn medewerkers op non-actief moeten zetten om de kosten te drukken. Maar het lukt!"

Voorlopig draait het hotel nog niet zoals Jan had gehoopt. "Begin deze maand was het slecht weer, waardoor ik minder dan de helft van de kamers verhuurd kreeg. Voor de periode van half juli tot half augustus is het wat beter qua reservaties. Maar er kan gerust nog wat bij."