Sea Life Blankenberge verplicht bezoekers om mondmasker te dragen

"Het is erg druk in de vakantie", zegt manager Nicola Hamilton. “Het is hier elke dag volzet. De capaciteit is wel verminderd door de maatregelen. Hamilton is ervan overtuigd dat de bezoekers van Sea Life daar geen problemen mee gaan hebben.

“Wij hebben al een test gedaan en wij zien dat meer dan 90 procent van de bezoekers al een mondmasker bij heeft. Het is enkel binnen, buiten hoef je er geen te dragen. In Melbourne hebben wij ook een aquarium. Daar is nu een 2e golf van coronabesmettingen. Wij willen er dus alles aan doen om dat hier te vermijden."

Als je geen mondmasker bijhebt, kan je er eentje kopen in Sea Life zelf.