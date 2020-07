Verrassing: de Ierse minister van financiën Donohoe wordt voorzitter van de Eurogroep

Paschal Donohoe is 45, en draait al een tijdje mee in de Ierse politiek. Hij werd voor het eerst minister in 2013, toen van Europese Zaken. Na nog twee andere portefeuilles te hebben beheerd is hij sinds 2017 de Ierse minister van financiën. Hij is lid van de Fine Gail, een centrumrechtse regeringspartij. Er waren drie kandidaten om voorzitter van de vergadering van ministers van financiën te worden. De voorkeur van ons land ging oorspronkelijk naar de Luxemburger Pierre Gramegna, maar die haalde in de eerste stemronde het minste stemmen. Hij trok zich daarom terug, waardoor de beslissende stemming ging tussen de Spaanse en de Ierse kandidaat. De grote favoriete was de Spaanse Nadia Calviño, lid van de socialistische regering-Sanchez, maar zelf partijloos. Calviño heeft ook een verleden bij de Europese Commissie, en ze kreeg de steun van de grootste eurolanden zoals Duitsland. Maar bijvoorbeeld Nederland zag haar liever niet op de voorzittersstoel. Om verkozen te geraken moest er een meerderheid van 10 op 19 stemmen gehaald worden.

Bijeenkomst Eurogroep 2019. Aan de rechterkant de Spaanse Nadia Calvino en de Luxemburger Gramegna. (Met Alexander de Croo in de achtergrond) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Uiteindelijk haalde de Ier Paschal Donohoe het dus. Het nieuws werd bekendgemaakt door de huidige voorzitter, dat is de Portugees Mario Centeno. Die is zelf in zijn land geen minister meer, en kon bijgevolg ook geen voorzitter meer blijven van de Eurogroep. Centeno volgde zelf destijds nog de Nederlander Dijsselbloem op. Angela Merkel zal zich wellicht bij de verkiezing hebben kunnen neerleggen, omdat de partij van Donohoe, de Fine Gail, deel uitmaakt van de christendemocratische EVP. Net dus als de CDU van kanselier Merkel.

Goed dat we iemand hebben die vertrouwd is met de brexit Alexander De Croo, minister van financiën België en lid van de Eurogroep

Hoewel de Eurogroep geen formeel statuut bezit, is de bijeenkomst van de ministers van financiën toch vaak belangrijk. Dat bleek ondermeer tijdens de Griekse crisis, toen even gevreesd werd voor de stabiliteit voor onze munt. Recent nog besliste de Eurogroep over de 500 miljard steun om de coronacrisis te bestrijden. Toen bleek er weinig eensgezindheid en werden de knopen maar traag doorgehakt. Nu de coronacrisis de economie van de Eurozone zwaar heeft aangetast, wordt het relanceplan een hele kluif voor Donohoe en de Eurogroep. Onze minister van financiën Alexander De Croo kadert de keuze voor de Ier. "De nieuwe voorzitter zal de komende maanden en jaren bruggen moeten slaan en de steriele stellingenoorlog tussen Noord en Zuid-Europa moeten overstijgen" zei hij, en De Croo voegde eraan toe dat een sterke aanpak nodig zal zijn, met de coronacrisis en de brexit. In dat opzicht juicht onze minister het toe dat de nieuwe voorzitter als Ier sterk vertrouwd is met de impact van de Brexit.

De Spaanse minister Nadia Calviño, die het in de tweede stemronde niet haalde Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.