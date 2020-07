Vlaming in Portugal: "We weten dat we in quarantaine moeten, maar we genieten toch van onze huwelijksreis"

"We wisten dat het een risico was om naar hier te komen", reageert Maëthé. "We volgen hier het nieuws en weten dat we in quarantaine zullen moeten gaan, maar we proberen toch nog te genieten van onze vakantie. We laten het niet aan ons hart komen."

Ondertussen zijn Maëthé en zijn vrouw op rondreis in Portugal, maar gisteren waren ze nog in de hoofdstad. "Lissabon leek een spookstad bij momenten, we waren daar zo goed als alleen. Toen we in ons hotel aankwamen, bleek het gesloten te zijn. Gelukkig konden we naar een zusterhotel."



De maatregelen in Lissabon zijn wel streng en worden goed opgevolgd. "In sommige restaurants nemen ze zelfs je temperatuur op. Als je koorts hebt, mag je niet binnen. Overal moet je een mondmasker dragen en is er alcoholgel om je handen te ontsmetten."