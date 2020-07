Geen treinverkeer tussen Malderen, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos: "Spoorwegbrug krijgt facelift"

En die werken zijn nodig want de brug zorgde al vaker voor de nodige vertraging van het treinverkeer, zegt Hanna El Bachiri van Infrabel: "De Jan Bogaertbrug is een basculebrug waarbij het brugdek bijna loodrecht omhoog kan, om plaats te maken voor het scheepsverkeer. Ondanks dat de spoorwegbrug regelmatig door de diensten goed onderhouden werd, zagen we de laatste jaren een aantal technische defecten. In totaal gaat het om vijf verschillende defecten die voor 3.000 minuten vertraging zorgden voor het treinverkeer, en dus de hoogste tijd om daar iets aan te doen."