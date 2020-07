Woonzorgcentrum in Tremelo moet bezoekregeling strenger maken: "Ze bonken al voor openingstijd op de deur en dragen geen mondmasker"

"Wij gaan onze bezoekregeling inderdaad verstrengen", zegt directeur Yves Minnoye. "En dat heeft niets te maken met een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Maar wel met een aantal respectloze bezoekers die de gemaakte afspraken aan hun laars lappen. Mensen kunnen hier in het weekend pas terecht vanaf 14 uur, maar ze beginnen al om 11 uur op de ramen te bonken", verduidelijkt Minnoye. "Of ze zoeken alternatieve ingangen om het gebouw te betreden en dat dan ook nog zonder mondmasker. Dat zijn zaken die we niet kunnen aanvaarden, waardoor we nu in het weekend enkel op afspraak zullen werken."