Zonder afspraak naar recyclagepark? Wachten tot het licht op groen staat!

Er zijn aparte ingangen gemaakt voor wie met of zonder afspraak komt. Wie zich met afspraak aanmeldt mag meteen binnen. Wie dat zonder doet, moet voortaan wachten voor een verkeerslicht. Dat zal doorgaans op groen staan, behalve wanneer het maximum aantal van zes voertuigen op het terrein is bereikt. Dan krijgen de mensen met afspraak voorrang en zetten de parkwachters het licht op rood, zolang dat nodig is. De nieuwe regeling gaat in op 14 juli. Vanaf dan kan je ook je asbestafval opnieuw kwijt in het recyclagepark. Andere coronamaatregelen zoals voldoende afstand houden blijven gewoon van kracht.