Babyneushoorn geboren in Planckendael na 16 maanden zwangerschap

In dierenpark Planckendael bij Mechelen is gisteren een Indische neushoorn geboren. Dat is een zeer bedreigde diersoort die in India en Nepal leeft. Het jong, een vrouwtje, weegt 60 kilo en stelt het goed. De zwangerschap duurde ongeveer 16 maanden, maar de bevalling was op 5 minuten achter de rug. Zoo Planckendael neemt deel aan het Europese kweekprogramma van de soort, voor het geval dat de dieren in het wild zou uitsterven.