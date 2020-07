Bakker uit Oudenaarde vraagt maskers aan overheid: "Mensen te onhygiënisch met eigen maskers"

Bakker Dirk Ronsse is blij dat ook in zijn zaak alle klanten vanaf morgen een mondmasker moeten dragen. Al heeft hij er toch ernstige vragen bij hoe dat precies zal moeten gebeuren. "Ik zie nu dat klanten een mondmasker uit hun broekzak vissen of aan hun autospiegel hangen. Erg hygiënisch is dat niet. Ik pleit er dan ook voor dat de overheid wegwerpmondmaskers voorziet voor ons. Zo kunnen we maskers aan de ingang aanbieden. Als de klant weggaat, verdwijnt het masker in de vuilnisbak", stelt hij voor. Ronsse wil dat de overheid tussenkomt. "Wegwerpmaskers zijn erg duur aan het worden, het is voor ons een grote extra uitgavepost."