Bloedbad dreigt in horeca, als de zomer geen beterschap brengt

De horeca herstelt traag sinds cafés en restaurants op 8 juni weer open mochten. Dat blijkt uit onderzoek van personeelsdienstenbedrijf SD Worx. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis is maar 48 procent van het personeel in de sector weer aan de slag. De zomer wordt cruciaal, zegt SD Worx. Als het herstel zich niet doorzet, zullen heel wat cafés en restaurants in het najaar failliet gaan.