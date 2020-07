Britse man veroordeeld tot vier jaar cel wegens mislukte poging om origineel van de Magna Carta te stelen

De Magna Carta (Groot Charter) is een van de belangrijkste documenten uit de geschiedenis. Het charter werd op 15 juni 1215 in Runnymede buiten Londen uitgevaardigd door de Engelse koning John Lackland ("zonder land"). Dat was niet van harte, want John werd ertoe gedwongen door de edelen.

Het document perkte de macht van de koning inzake onder meer belastingheffing en rechtspraak in ten voordele van de edelen. Het charter wordt beschouwd als een van de basisdocumenten van de democratie, al is dat wat overdreven. Zo werd enkel gesproken over vrijheden voor de kerk en de edelen -en niet voor de gewone Engelsen- en zijn er discriminerende bepalingen tegen Joden en vrouwen. De meeste bepalingen zijn overigens nadien afgeschaft. Overigens probeerden John en zijn opvolgers herhaaldelijk om hun almacht te herstellen, wat dan weer tot nieuwe oorlogen met de baronnen leidde.

Van het originele charter zijn er slechts vier exemplaren over: een ervan wordt bewaard in een kasteel in Lincoln, een in de kathedraal van Salisbury en twee in de British Library in Londen. Er zijn wel andere copieën uit de jaren na 1215.