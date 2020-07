Brussel wil luchtkwalititeit verbeteren met meer bakfietsen op straat

De bedoeling is om auto's te vervangen door bakfietsen want, in tegenstelling tot een gewone fiets, kan je daarmee wel je kinderen en je boodschappen vervoeren. Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid is zeer enthousiast: "Uit recent onderzoek blijkt dat 50 procent van de leveringen met een bakfiets uitgevoerd kunnen worden. De bakfiets is ook geschikt voor drie kwart van de privéverplaatsingen."