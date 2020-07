Campergasten kunnen nu ook overnachten in Boom en Rumst

Als je gebruikmaakt van de vijf camperplaatsen op de parking van De Schorre, kan je voor een hapje en een drankje terecht bij Brasserie De Schorre. Voor de twee camperplaatsen in Rumst is Brasserie De 3Ri4en het gastbedrijf. Daar kan je een kopje koffie drinken of iets eten en vind je ook toeristische informatie over de streek.