Europees president Michel houdt vast aan 500 miljard aan subsidies voor lidstaten, brexitfonds van 5 miljard op tafel

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft een compromis voorgesteld over de Europese meerjarenbegroting en het herstelfonds van de Europese Commissie. Michel houdt vast aan de verdeling tussen subsidies en leningen die de Commissie had voorgesteld, maar probeert de tegenstribbelende lidstaten onder meer over de streep te trekken door enkele aangescherpte voorwaarden.