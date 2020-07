Coronaveilige loopwedstrijd Gullegem: "Iedereen loopt individueel in 12 uur zo ver als hij kan en weer terug"

"Kjir ne ki were", zo heet de zotte loopwedstrijd die Veerle Beernaert en Juan Vandeweghe morgen organiseren vanuit Gullegem. Het is de bedoeling om vanuit de gemeente zo ver mogelijk te lopen en 12 uur later terug aan de meet te staan. Om het extra moeilijk te maken: het is de verste afstand in vogelvlucht die telt. Het heeft dus weinig zin om rondjes rond de kerk te lopen. 25 lopers mogen deelnemen en kiezen dus zelf hun parcours. Ze krijgen elk een gps-tracker mee en zo kan achteraf bekeken worden wie het verste kwam. De wedstrijd vindt plaats tussen 7 uur 's ochtends en 19 uur 's avonds.

Het is al de tweede editie van het evenement, maar nu er door de coronacrisis geen andere loopwedstrijden zijn, lijkt het een extra leuke én meteen ook veilige uitdaging voor lopers.