Corona treft politiek in Latijns-Amerika: na Braziliaanse president ook Boliviaanse en Venezolaanse leiders besmet

Añez is ook in verkiezingsmodus. Ze wil verkozen raken bij de presidentsverkiezingen van 6 september in Bolivia. De rechtse Añez kwam aan zet na oud-president Evo Morales, die door het leger werd opzijgezet na zijn omstreden overwinning bij de presidentsverkiezingen in het najaar van 2019. Morales is nu in ballingschap in Argentinië, maar de kandidaat voor zijn linkse partij is favoriet om opnieuw de verkiezingen te winnen. Añez haalt amper de helft van haar stemmen in de meest recente peilingen.