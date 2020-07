75 jaar geleden: de eerste kernexplosie ooit vindt plaats in woestijn van New Mexico

Het verrijken van uranium was zo'n moeilijke zaak dat sommige kernfysici een andere kernsplijtstof wilden gebruiken: plutonium. Dat element komt in de natuur niet voor en was pas eind 1940 voor het eerst vervaardigd in een laboratorium in Californië, in uiterst kleine hoeveelheden.

Midden 1942 stelden de opname voor plutonium aan te maken door onverrijkt uranium in een kernreactor te bombarderen met neutronen, waardoor een deel van het uranium in plutonium wordt omgezet. Alleen… er bestond toen nog geen kernreactor.

Groves had beslist om op twee paarden te wedden: er zou zowel plutonium als uranium-235 worden gemaakt.