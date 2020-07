De gemeente Zele wil dat er een eind komt aan straatraces

“We willen eerst bekijken of de opstellingen een positief effect hebben voor de veiligheid, maar tegelijk ook geen overlast bezorgen voor omwonenden”, legt Knop uit. Later wordt beslist of de maatregelen definitief worden ingevoerd. Er komen niet alleen infrastructurele aanpassingen, zo worden er ook vier extra verkeersagenten in dienst genomen om bestuurders op te sporen en te beboeten.