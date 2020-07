Doe de economie een plezier: schaf het collectieve bouwverlof af

Waarom zou je als bouwbedrijf - of je nu een grote ontwikkelaar bent of een schildersfirma - niet met iedereen rond de tafel zitten en met je werknemers praten over hoe we met z’n allen de boel in de zomer draaiende kunnen houden. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat iedereen in de bouwsector hiermee gebaat zou zijn. Het is niet aan sectororganisaties en ook niet aan de overheid om dat anders te beslissen. Want de politiek bewijst het elke dag opnieuw: teveel meningen zorgen voor halfslachtige oplossingen waar niemand gebaat bij is.

De afschaffing van het collectieve bouwverlof zou voor vele bedrijven de ideale manier zijn om te tonen dat medewerkers inspraak hebben. De nieuwe generatie werknemers wil vooral aan het roer van hun eigen leven staan. Ik hoor het bijna dagelijks op de werven en tijdens sollicitaties, iedereen wil dat vooral zelf beslissen. Een ‘verplichting’ om allemaal op hetzelfde moment vakantie te nemen, is niet meer van deze tijd. Of die werknemers dan kiezen voor een zonnige vakantie in juli met de kinderen - wat natuurlijk heel begrijpelijk is - of voor een avontuurlijke reis naar Australië in oktober… dat is hun keuze. Maar het is niet aan ons om hen dat op te leggen.

Als bouwsector moeten we dringend meegaan met onze tijd en ons werk zo organiseren dat we een win-win creëren voor alle partijen. Geloof me, dat kán, maar dan moet iedereen mee zijn.